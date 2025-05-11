祝賀母親節快樂 賴總統：政府持續努力讓世代共榮

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（中央社記者葉素萍台北11日電）今天是母親節，總統賴清德透過臉書發文，祝福全天下偉大的母親，母親節快樂。總統說，政府會持續努力，讓世代共榮、永續發展。

賴總統說，母親用無盡的愛和陪伴，讓孩子平安長大。他也希望，大家對母親的感恩與感念，不只停留在今天，更應成為日常的一部分。

總統認為，傳統性別角色的刻板印象早已過時，無論是家務工作、或是育兒和教養，都已經不再僅限於女性，也不能再僅限於女性。

他說，現在，在孩子滿3歲前，雙親都可以申請最長2年的育嬰假，並有育嬰留職停薪津貼，在這段期間，可以持續參與勞工保險，雇主應負擔的保險費也免予繳納。

賴總統認為，面對雙親都可能需要工作，以及現代家庭規模日益縮減的環境，政府除了要強化各項托育補助、育兒津貼，更要持續協助打造良好的育兒環境。例如，應該要全面提升托育服務品質，並明確規範托育相關人員資格與義務，更要強化托育機構設立與管理，回應多元需求。

他說，政府會持續努力，讓世代共榮、永續發展。

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另外，副總統蕭美琴也透過臉書發文，感謝所有媽媽們用堅強與溫柔為家人無私奉獻。因為有母親的愛，大家才能充滿韌性，無懼未來挑戰。

蕭副總統提醒民眾，在這個特別的日子，別忘了對媽媽說一聲：「辛苦了！」無論是否身為女性，每一位「媽媽」都值得尊敬與感謝。祝全天下的媽媽們，母親節快樂。（編輯：蘇志宗）1140511