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紫斑蝶北返小雨仍現蹤 彰化生態觀察小朋友開心

2025/5/11 12:40（5/11 12:51 更新）
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彰化縣政府11日在彰化市成功營區綠色環境學習營地舉辦「2025紫耀八卦—喜迎斑蝶到我家」活動，彰化市區雖下小雨，仍有紫斑蝶出沒。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年5月11日
彰化縣政府11日在彰化市成功營區綠色環境學習營地舉辦「2025紫耀八卦—喜迎斑蝶到我家」活動，彰化市區雖下小雨，仍有紫斑蝶出沒。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年5月11日
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（中央社記者吳哲豪彰化11日電）彰縣府在彰化市成功營區舉辦「喜迎斑蝶到我家」活動，天空雖下小雨，但仍有不少家長帶領小朋友觀察北返紫斑蝶生態，參與會場生態知識闖關及參觀環境教育攤位。

彰化縣政府今天上午在彰化市成功營區的綠色環境學習營地，舉辦「2025紫耀八卦－喜迎斑蝶到我家」活動，縣長王惠美、縣府教育處長蔡金田等人出席活動。

王惠美致詞時說，八卦山自然生態豐富，在每年春夏季節交替之際，紫斑蝶會北上從南台灣行經八卦成功營區綠色環境學習營地休憩，成為觀察紫斑蝶生態學習場域，而今年活動會場也設置生態知識闖關攤位、環境教育展示攤位，藉由闖關遊戲等活動推廣生態教育及環境保護觀念。

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王惠美指出，縣府積極推動環境教育，成果亮眼，全縣已有28所學校通過環境部「臺美生態學校」認證，更在教育部全國環境教育實作競賽中，近3年獲得2次全國第一、2次全國第三佳績，充分展現環保教育成果。

帶著小朋友來觀察紫斑蝶生態的陳姓家長說，今天彰化市區下小雨，原本以為紫斑蝶會躲起來，沒想到還是看到紫斑蝶零星出沒，小朋友看到蝴蝶很開心，也很心滿意足。（編輯：陳仁華）1140511

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王惠美
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