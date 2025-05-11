內政部核定國1甲南崁都計段變更 預計115年動工

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（中央社記者吳睿騏桃園11日電）配合交通部高速公路局國1甲新建打造完整高速路網，桃園市都市發展局協助林口、南崁地區路線都市計畫變更，先後獲得內政部核定，讓高公局可著手取得用地預計民國115年動工。

都發局今天發布新聞稿表示，國1甲路線西起竹圍漁港台61線西濱快速道路，東邊終點銜接至國道1號，匯入國道1號約47.1公里處龜山段，全長約11公里。沿途經非都市土地、南崁地區都市計畫和林口特定區計畫，其中林口特地區計畫內的路線已於5日公告實施，南崁都市計畫區內段6日經內政部核定，預計5月中旬公告實施。

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都發局說，後續高公局可開始進行用地取得，預計115年開始施工，117年9月完工通車。這次國1甲都市計畫變更案為高公局提出，以因應桃園機場拓建第三跑道、第三航站大廈後衍生的旅運需求，聯結人口密集區的交通需求，也分擔國道南崁段、林口段長期雍塞的問題。

都發局指出，南崁段都市計畫核定變更是國1甲關鍵的拼圖，隨著變更完成 將進入實質開發程序，讓地方重大建設可以推進。（編輯：方沛清）1140511