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文化部：安平古堡名稱不變 國定古蹟改名熱蘭遮堡

2022/10/11 16:01（10/11 16:28 更新）
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文化部表示「安平古堡」名稱不變，相關國定古蹟將整合並更名為熱蘭遮堡。圖為安平古堡園區內的國定古蹟熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構。（台南市文資處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年10月11日
文化部表示「安平古堡」名稱不變，相關國定古蹟將整合並更名為熱蘭遮堡。圖為安平古堡園區內的國定古蹟熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構。（台南市文資處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年10月11日
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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）文化部委託成功大學在安平古堡進行熱蘭遮城調查，發現2處相關國定古蹟應為同一遺構。經文資局審議，相關國定古蹟將整合並更名為熱蘭遮堡，文化部表示「安平古堡」名稱不變。

文化部今天發布聲明強調，大家所熟悉的「安平古堡」名稱不變，調整的僅為國定古蹟名稱，如同位於台南市的「台灣文學館」所在地為國定古蹟「原台南州廳」；台北市西門町的「中山堂」所在地為國定古蹟「台北公會堂」，完全不影響「安平古堡」的稱呼。

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文化部說明，「安平古堡」園區中，分別有「台灣城殘蹟（安平古堡殘蹟）」與「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」兩處國定古蹟，也就是1624年開始興建的熱蘭遮堡（Fort Zeelandia）。這2處古蹟因先前公告的定著土地（古蹟範圍）與指定理由不甚完整，文化部在110年8月委託成功大學進行調查，發現2處應為同一遺構。

因此，文化部於111年8月26日第9屆「古蹟歷史建築紀念建築審議會」會議通過，將2處古蹟合併，並調整名稱為「熱蘭遮堡遺構」，預計111年11月完成法定公告程序。（編輯：屈享平）1111011

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