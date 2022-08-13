會發光的島嶼 金門雙椗燈塔申請國定古蹟

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中共近期軍演無人機夜擾金門地區，讓北碇倍受矚目。在金門的6座離島中，只有北碇和東碇建有燈塔，有著「會發光的島嶼」之稱。圖為北碇島上燈塔。（李煌章提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年8月13日

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（中央社記者黃慧敏門門13日電）中共近期軍演無人機夜擾金門地區，讓北碇倍受矚目。在金門的6座離島中，只有北碇和東碇建有燈塔，有著「會發光的島嶼」之稱；2座燈塔預計年底完成國定古蹟文資價值評估。

金門附屬6座離島中，只有北碇和東碇建有燈塔，這2座小島因而有「會發光的島嶼」之稱；北椗燈塔、東椗燈塔，合稱「雙椗燈塔」，2020年指定為縣定古蹟。金門縣文化局已向文化部提出國定古蹟申請，預定年底完成雙椗燈塔文資價值評估。

近期兩岸情勢緊張，中國4日起在台海周邊軍演，無人機自3日晚間起連續多日進入金門本島、烈嶼和北碇禁限制水域上空。北椗燈塔看守員李煌章接受中央社記者專訪說，無人機進入領空時，看到無人機在上空盤旋，機頭有兩盞黃色的燈，左右兩翼各發出紅、綠光；在守備部隊發出信號彈驅離後，可以見看見信號彈射出後以拋物線落到海裡，無人機隨即飛離。

燈塔看守員每個月在島上工作半個月，半個月回到金門本島。李煌章說，那幾天每天看到部隊嚴密監控，能感受到官兵戰備壓力；至於自己心態「既來之則安之」，而且同島一命，並不害怕中共軍演。

依「金門縣志」，北碇島是全縣極東點， 距金門本島金湖鎮復國墩漁港約4200公尺，面積0.08平方公里；東碇距烈嶼鄉南方27公里，縣境極南點所在，面積更小，只有0.016平方公里。兩島在駐軍後，將原本的「椗」島改為「碇」島，但島上燈塔仍沿用舊名為東椗燈塔和北椗燈塔。

細數這兩座燈塔150年前後的歷史，金門縣文化局資料指出，19世紀末的清同治10年（1871年），當時海關在東碇島上興建廈門海域第1座西式燈，外觀為黑色磚造，延攬英國籍燈塔工程師韓得善(David Marr Henderson)設計，扼守福建廈門灣與金門料羅灣間海道，是東椗島地標，

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至於清光緒8年（1882年）再於北碇島上興建燈塔。原來北椗島東西狹窄、南北細長，在南北兩端緩緩有延伸入海礁岩，因此漲潮或是巨風來襲時附近海域相當危險，始有建造燈塔必要。北椗島燈塔採白色磚造，頂端的燈器二次大戰遭盟軍炸燬，民國36年另設三角形鐵架，75年整修原塔身，燈器由鐵架移設原塔頂。

文化局指出，2座燈塔都在指引駛入廈門船隻，並銜接台灣海峽的連鎖燈鏈，共同見證19世紀末至20世紀中葉，福建沿海及台灣海峽航道管理歷史。（編輯：孫承武）1110813