中共無人機持續夜擾 金防部高度警戒

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（中央社記者黃慧敏金門縣5日電）陸軍金門防衛指揮部今天表示，昨晚又發現中共無人機3批4架次，進入烈嶼及北碇地區禁限制水域上空，駐守部隊射擊信號彈示警，無人機隨即飛離，後續保持監控及高度警戒。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，北京當局除嚴詞譴責，並從4日起在台灣周邊6處海空域舉行實彈軍事演習，台海緊張局勢升溫。

繼3日晚間中共無人機侵擾金門本島和北碇島後，金防部表示，昨晚又發現中共無人機3批4架次，進入烈嶼及北碇地區禁限制水域上空，駐守部隊隨即依標準作業序程射擊信號彈示警，無人機隨即飛離。國軍後續將持續保持監控及高度警戒。

金防部政戰主任張榮順上午接受中央社記者訪問表示，中共無人機昨晚進到烈嶼貴山據點前1500公尺，駐守部隊立刻發射信號彈示警，之後無人機就朝中國大陸方向飛離。

張榮順表示，金防部部隊官兵按平日既定計畫訓練，並抱持謹慎態度看待這次中共軍演，而7月27日的漢光實兵演練也是既定訓練計畫，並非針對中共軍演。

金防部表示，防區運用聯合情監偵手段，可全般掌握周邊動態；而且營區、設施及陣地偽裝都依規定實施，遇突發狀況都有能力即時應處。（編輯：黃世雅）1110805