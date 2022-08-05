更多編輯台推薦新聞：
中國軍演可能加劇全球供應鏈中斷 外媒關注重點一次看
政治

中國軍演可能加劇全球供應鏈中斷 外媒關注重點一次看

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義
科技

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀
科技

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan
政治

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

中共無人機持續夜擾 金防部高度警戒

2022/8/5 12:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣5日電）陸軍金門防衛指揮部今天表示，昨晚又發現中共無人機3批4架次，進入烈嶼及北碇地區禁限制水域上空，駐守部隊射擊信號彈示警，無人機隨即飛離，後續保持監控及高度警戒。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，北京當局除嚴詞譴責，並從4日起在台灣周邊6處海空域舉行實彈軍事演習，台海緊張局勢升溫。

繼3日晚間中共無人機侵擾金門本島和北碇島後，金防部表示，昨晚又發現中共無人機3批4架次，進入烈嶼及北碇地區禁限制水域上空，駐守部隊隨即依標準作業序程射擊信號彈示警，無人機隨即飛離。國軍後續將持續保持監控及高度警戒。

金防部政戰主任張榮順上午接受中央社記者訪問表示，中共無人機昨晚進到烈嶼貴山據點前1500公尺，駐守部隊立刻發射信號彈示警，之後無人機就朝中國大陸方向飛離。

張榮順表示，金防部部隊官兵按平日既定計畫訓練，並抱持謹慎態度看待這次中共軍演，而7月27日的漢光實兵演練也是既定訓練計畫，並非針對中共軍演。

金防部表示，防區運用聯合情監偵手段，可全般掌握周邊動態；而且營區、設施及陣地偽裝都依規定實施，遇突發狀況都有能力即時應處。（編輯：黃世雅）1110805

張榮順
中國無人機1夜2次侵擾金門 駐守部隊首發信號彈驅離 金防部漢光演習登場 驗證聯合作戰能力
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族