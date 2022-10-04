赤崁樓前神獸「贔屭」Q版卡通化 上市開賣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南4日電）台南古蹟多神獸，國定古蹟赤崁樓前背負漢滿文御碑的「贔屭」尤為知名，一走進庭園大門，樓前贔屭近在眼前，台南市政府也開發出限定文創商品，Q版卡通化，上市開賣。

「赤崁樓神獸贔屭」是台南市政府文化局將台南古蹟神獸Q版卡通化的首發作品，看中的是赤崁樓前清乾隆時期背負漢滿文御碑「贔屭」的高人氣，一走進赤崁樓園區大門，「贔屭」就在樓前，相當搶眼。

台南市政府文化局人員今天告訴中央社記者，台南古蹟多趨吉避凶招好運的神獸，文化局以此發想，開發出台南限定古蹟文創商品「赤崁樓神獸贔屭」，將赤崁樓最具代表性的吉祥物Q版卡通化，如今上市開賣。

台南赤崁樓「贔屭」文創商品以白色為底，表現石材顏色，紅、藍兩色是赤崁樓海神廟文昌閣樓閣的配色，牙齒金色寓意富貴。Q版贔屭採用陶瓷材質增添商品質感，手繪上色更顯迷人及手感溫度。

造型可愛的贔屭小物「暗藏玄機、肚藏乾坤」，附有一張關於赤崁樓贔屭的「典故說明籤紙」，印有完整碑文，讓人瞭解背後的文化歷史意涵。

「贔屭」注音是ㄅㄧˋㄒㄧˋ，多數人乍看之下，根本不知如何發音；「贔屭」是傳說中龍的九子之一，形似龜，好負重，有長壽和吉祥的象徵；另有一說是龍神與靈龜的化身，可化解小人、增加貴人運、人緣及財氣，據說觸摸它還能給人帶來福氣。

文化局表示，赤崁樓「御贔屭碑」源於1786年（清乾隆51年）林爽文事件，清廷命福康安率軍渡海平亂，3個月後迅速弭平亂事。相傳乾隆皇帝大喜之餘，親自動筆寫下5篇詩文，以滿、漢文鑴石製碑，前4篇以滿、漢文字各刻一通（座），最後一篇則以滿、漢文字合璧而分刻一式二通，共計十通碑文。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

碑額正上方有一團龍，口啣刻有篆體「御製」額牌，八隻行龍攀繞在左右兩邊，形樣莊嚴，此處龍足為五爪，根據古時帝制，五爪為「龍」皇帝專屬，顯見此碑珍貴。

十通碑文除一通滿漢文字合璧的御碑，立於平亂有功的諸羅縣治（嘉義市），其餘九通御碑立於府城舊地名「山仔尾」福康安生祠旁，戰後輾轉移立赤嵌樓畔，石碑駝於贔屭之上，排列成林，已成赤崁樓著名景觀，也是國內外遊客至赤崁樓參觀朝聖的重點。（編輯：黃世雅）1111004