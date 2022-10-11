藍委批華視變成三立二台 綠委：說法牽強

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（中央社記者王承中、王揚宇台北11日電）國民黨團今天指華視董事長胡元輝大量引進三立班底進駐，失去公共電視該有的獨立、公正、客觀性。民進黨團書記長郭國文表示，說法非常牽強，不能把個人資歷等同於立場。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維、立委林奕華今天在立法院召開記者會，質疑華視董事長胡元輝上任後，引進大量三立班底進駐華視，把華視變成「小三立」、「三立二台」，為特定政黨擦脂抹粉、批鬥在野黨，早已失去公共電視該有的獨立、公正、客觀性。

曾銘宗表示，華視屬於公廣集團，依法不得為任何政黨或宗教團體作政治或宗教的宣傳。但胡元輝接任華視董事長之後，已將華視三立化，新聘的華視高層來自政黨傾向相當明顯的三立電視台。

曾銘宗指出，國民黨團奉勸胡元輝，有關華視製播相關節目和新聞，國民黨團會強力監督，希望華視不要變成三立化，為執政黨擦脂抹粉，為執政黨辯護，失去公共電視該有的職責，也違反「公共電視法」相關規定。

曾銘宗表示，若三立化的情形持續不改善，以及一再進用三立電視台人員，不排除要求胡元輝下台負責。李德維則指出，國民黨團期待公廣集團所屬的華視，要能夠真正地成為全民的電視台，而不是三立的「分台」。

民進黨立法院黨團書記長郭國文接受中央社記者訪問表示，這種說法非常牽強，不能把記者的資歷等同於立場。

郭國文指出，對於公廣集團的董監人事，立法院會先成立一個審查會，而審查會基本上是由各黨推派人員；從公廣集團內部治理角度來看，種種任命是經過董事會來做決定，而董事會人員是立法院共同決定。

郭國文表示，個別記者如果有政治傾向，應該予以尊重，但不能把記者的資歷等同於立場。（編輯：林興盟）1111011