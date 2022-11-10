監院：華視屢出包查無外力介入 定位不明糾正文化部

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（中央社記者陳俊華台北10日電）監委賴鼎銘今天說，華視新聞4月起多次播出新聞疏失案，經調查確認無外力介入，也查無刑事不法等情事，文化部宜督促公視基金會加強監督；華視定位不明問題原地踏步，通過糾正文化部。

監察委員賴鼎銘、葉宜津、林郁容透過新聞稿指出，3人調查華視多次播出新聞疏失案，並提出調查報告，經監察院教育及文化委員會審查通過。

監委指出，華視新聞台在111年4月20日到5月13日播出新聞時，共出現7次錯誤，包括插播式字幕播出戰爭及防災、天然災害及極端氣候資訊、將行政院長職銜誤植為總統、美國職棒誤植隊徽、誤植上海確診人數、將總統姓名誤植為蔡EE、將「前」副總統誤植為「美」副總統。

監委表示，調查發現，經調查局查證後，未發現有外力介入情形；台北地檢署查無刑事不法，予以簽結。第1次錯誤播出新北市有戰爭或天災的快訊文字，經新北市政府證實確屬其商請華視預錄演習情境腳本；文化部宜督促公視基金會加強監督，避免再有類似錯誤。

監委也說，文化部5月25日調查報告指華視內控機制出現問題，已請華視辦理包括「建立符合業務實際需求之組織編制及人事制度」；「提升人力需求以及人員專業品質，教育訓練需無時無刻進行」；「新聞SOP設計，須與工作人員權責相符」；「對老舊設備進行盤點汰換」。文化部與公視基金會宜持續善盡監管及協助華視的責任。

監委表示，國家通訊傳播委員會對於插播式字幕分別播出戰爭及防災、天然災害及極端氣候等訊息，已各裁處新台幣50萬元；將行政院長職銜誤植為總統，已發函要求改進；誤植上海確診人數、將蔡總統姓名誤植為蔡EE、將「前」副總統誤植為「美」副總統，這3案經決議「函請業者應落實新聞內控機制與新聞編審SOP」。

監委說，通傳會後續應檢視華視新聞是否落實內控機制與編審SOP，並列為評鑑及換照的審查事項，督促華視確實積極改善；並以華視為鑑，要求其他新聞台引以為戒，檢視內控機制與編審SOP，避免出現與華視類似的錯誤。

監委指出，華視在95年間已成公廣集團一員，至今其定位仍處於「不公不民」狀態，監察院103年度「公廣集團經營成效及問題之探討」專案調查研究報告，就已指華視定位不明及發展不利等問題，請文化部對華視的定位審慎評估，加以界定及儘速排除發展障礙。

監委說，但事隔8年竟仍原地踏步，問題依舊，對於華視的定位及發展上面臨問題，例如資產活化、經費補助等，宜積極尋求共識，並在法制上加以解決。

監委表示，華視既為強化自律內控機制，而設置公評人，自應發揮其應有功能，如公評人建議有值得參採處，華視應予正視，如認有與現況不符或誤解處，華視宜與公評人溝通或澄清，以免形同各說各話。

監委說，諮詢專家提及，華視工會是華視經營上需面對的問題，華視要淘汰不適任員工也不容易，藉由這次華視新聞接連出錯契機，將歷次錯誤關鍵列出明訂於規則中，依規則明賞罰，澈底執行，甚至連續出錯將予以開除，除可警惕、也可落實淘汰機制。（編輯：郭無患）1111110