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華視新聞出錯1/42

華視6度出包案 北檢查無刑事不法簽結

2022/6/7 11:07（6/7 11:42 更新）
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華視新聞台日前快訊誤播台海戰爭資訊，並接連出現誤植蔡總統為蔡EE等錯誤，總計6度出包。（中央社檔案照片）
華視新聞台日前快訊誤播台海戰爭資訊，並接連出現誤植蔡總統為蔡EE等錯誤，總計6度出包。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蕭博文台北7日電）華視新聞台日前快訊誤播台海戰爭資訊，並接連出現誤植蔡總統為蔡EE等錯誤，總計6度出包；案經調查局報請北檢指揮偵辦，北檢認為，全案查無刑事不法，日前簽結。

檢調傳訊華視工作人員，就快訊、標題製作流程逐一釐清，並就6次錯誤一一核對相關人員說法；北檢認為，全案為一連串人為疏失造成，尚無刑事不法，至於有無違反社會秩序維護法散布謠言等規定，已移由警方依職權處理。

全案最先起於4月20日上午，華視新聞台快訊部分出現「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」等字樣；調查局台北市調查處隨即通知華視人員到案，蒐證後報請北檢指揮偵辦，釐清有無違反災害防救法等規定。

總計華視在4月至5月間接連出錯，累計6度出包，先是4月20日快訊出現「共軍導彈襲台」等錯誤訊息，同日上午9時跑馬又呈現「大屯火山爆發」等錯誤天災訊息。

公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳為此雙雙請辭，不過華視4月24日午間新聞報導「總統滿意度」時，又將行政院長蘇貞昌官銜誤植為「總統」，4月30日再被發現誤植上海錯誤COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數及美國職棒隊徽，5月3日又在新聞標題將總統蔡英文誤植為「蔡EE」。（編輯：張銘坤）1110607

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