更多編輯台推薦新聞：
0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

曾虛白獎增設學生PODCAST類 鼓勵關注環境永續
生活

曾虛白獎增設學生PODCAST類 鼓勵關注環境永續

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看
生活

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
華視新聞出錯
新聞專題
華視新聞出錯2/41

華視新聞多次出錯 NCC：目前收到36件申訴

2022/6/1 18:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北1日電）華視新聞近期多次出錯，引發外界關注。NCC今天表示，從4月20日到5月底止，共收到華視相關申訴案36件，其中24件是針對華視4月20日晨間新聞跑馬出現戰爭防災錯誤訊息一事。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會。媒體關注華視接連出包，外部會議討論進度如何、NCC是否會開罰。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，華視播出內容涉及違規部分，會依標準作業流程提到外部「廣播電視節目內容諮詢委員會」審議，就他了解，部分案件外部審議已經審畢，後續NCC業務單位會整理資料提交到委員會審議，如果有排入議程就會討論，但並沒有時間表。

NCC官員表示，根據內部統計，針對華視4月20日晨間新聞跑馬出現戰爭防災錯誤訊息，收到24件申訴案，針對華視整體錯誤現象申訴有10件。整體來看，4月20日到5月底止共收到華視相關申訴案36件。

媒體關注華視後續上架52台進度以及期中評鑑會不會受到影響，NCC官員指出，華視相關出錯情形本來就會在今年期中評鑑時審視，後續如果審查上架52台，也會審視華視去年在人力、財務以及內控的相關承諾履行情形。（編輯：蘇志宗）1110601

延伸閱讀
華視接連出錯 NCC點出人力、設備操作兩原因華視接連出包 NCC要求提營運改善計畫與檢討報告華視新聞接連出錯 NCC：8月評鑑皆會檢視
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀