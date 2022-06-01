華視新聞多次出錯 NCC：目前收到36件申訴

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（中央社記者蘇思云台北1日電）華視新聞近期多次出錯，引發外界關注。NCC今天表示，從4月20日到5月底止，共收到華視相關申訴案36件，其中24件是針對華視4月20日晨間新聞跑馬出現戰爭防災錯誤訊息一事。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會。媒體關注華視接連出包，外部會議討論進度如何、NCC是否會開罰。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，華視播出內容涉及違規部分，會依標準作業流程提到外部「廣播電視節目內容諮詢委員會」審議，就他了解，部分案件外部審議已經審畢，後續NCC業務單位會整理資料提交到委員會審議，如果有排入議程就會討論，但並沒有時間表。

NCC官員表示，根據內部統計，針對華視4月20日晨間新聞跑馬出現戰爭防災錯誤訊息，收到24件申訴案，針對華視整體錯誤現象申訴有10件。整體來看，4月20日到5月底止共收到華視相關申訴案36件。

媒體關注華視後續上架52台進度以及期中評鑑會不會受到影響，NCC官員指出，華視相關出錯情形本來就會在今年期中評鑑時審視，後續如果審查上架52台，也會審視華視去年在人力、財務以及內控的相關承諾履行情形。（編輯：蘇志宗）1110601