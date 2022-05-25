華視接連出包 文化部長李永得：需重新定位

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）華視接連出包，文化部及國家通訊傳播委員會（NCC）先前組成專業小組調查，並要求華視提出檢討改善報告，相關報告已出爐。文化部長李永得說，華視當務之急是「要重新定位」。

李永得今天在立法院教育及文化委員會回應媒體詢問時表示，有人主張華視應該全部民營化，他個人的主張還是希望華視「公共化」，「但是應該給華視更多的自主權，不是現在全部董事都由公視指派，我覺得這是關鍵。」

李永得表示，華視包括財務結構、資產活化都要先盤整，經營策略也要跟公視之間明確分工。李永得表示，從公司治理的角度來講，包括定位、財務結構與資產活化等，這些問題都要先盤整。

立委林奕華則在質詢時表示，華視的問題，10多年來文化部都沒有負責，「把華視跟公視送作堆，兩人有婚約，就要負責任。」林奕華說，當初答應要把民股買回，解決華視「公不公民不民」的問題，至今沒有主管機關做到，讓問題惡性循環，希望出身媒體的文化部長李永得要有魄力解決。

李永得表示，公視與華視的分工問題，是由公視董事會去討論，「我講太多就變成我在指導，方向上應該要給他們更多的自主。」

立委萬美玲質詢時表示，華視持續出包，懲處名單18人為什麼沒有台長陳雅琳，李永得表示這是公司內部治理問題，他都予以尊重。（編輯：張芷瑄）1110525