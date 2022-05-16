華視接連出錯 NCC點出人力、設備操作兩原因

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外界關注華視出錯的後續進度，NCC主委陳耀祥表示，經了解一是編輯人力不足、二是數位設備操作還有改善空間。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北16日電）外界關注華視出錯的後續進度，NCC主委陳耀祥表示，經了解一是編輯人力不足、二是數位設備操作還有改善空間，目前華視相關資料也準備提節目諮詢會議審議。

立法院交通委員會今天「審查行政院函送國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名名單，王正嘉、王怡惠及陳崇樹均為委員，請同意案」，包括NCC主委陳耀祥與三名被提名委員王正嘉、王怡惠與陳崇樹都出席。

國民黨立委洪孟楷、萬美玲、林奕華、吳怡玎與民進黨立委張廖萬堅、無黨籍立委黃國書都關注華視一個月內7度出包，NCC後續處理狀況如何、如何改善等。

陳耀祥表示，經過了解，一是相關編輯人力不足，二是數位設備操作還有改善空間。

立委質疑新聞台出錯上NCC是否有雙重標準，陳耀祥指出，新聞台要提供正確訊息，對華視出錯很遺憾、也很痛心，第一時間出錯內容確實很驚悚，馬上就派人調查，也再三提醒內控機制、編輯流程要改善，目前相關資料準備要送廣播電視節目廣告諮詢會議，他們會討論哪些該處罰、哪些該改善。

王正嘉、王怡惠及陳崇樹對此表示，要先了解整體事實狀況，相關後續就依法辦理，要求內控改善，評鑑時也都會考量。

立委質疑華視定位「不公不民」，相關出錯是否辜負NCC期許。陳耀祥表示，沒有辜負NCC問題，公廣集團是全民的，NCC在監理上確實可以提建議，但政策性部分則主要是文化部跟公視基金會管理。

媒體關注華視13日誤把前副總統陳建仁頭銜誤植為「美副總統」，目前處理進度如何。

陳耀祥會前受訪表示，新聞台激烈競爭難免有錯誤，會依照法定程序處理。至於華視懲處以及人事案狀況，陳耀祥表示，這部分應該問華視，自己不清楚，人事部分涉及公司治理與業務交接等問題。

至於是否有考慮撤照，陳耀祥表示，沒有撤照與否問題，中天新聞台先前也是在換照時才做出決議，華視近期出錯會納入8月的期中評鑑考量。（編輯：蘇志宗）1110516