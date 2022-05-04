華視臨時董事會 董事長鄭自隆兼任總經理、劉俊麟回任副總

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）華視新聞兩週6度出錯，今天再召開臨時董事會，通過代總經理陳雅琳辭職案，新任華視總經理則由董事長鄭自隆兼任，副總則是回鍋的前華視副總經理劉俊麟。

華視從4月20日到5月3日，短短兩週就出現6起新聞資訊錯誤事件，接連誤報「共軍導彈襲台」、「大屯火山爆發」、「上海千萬人確診」，錯置美國職棒隊徽，更誤植行政院長蘇貞昌頭銜為總統，總統蔡英文名字則變「蔡EE」。

為此，公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳、製播部經理蔡明達都請辭以示負責。華視也在4月28日緊急選出董事鄭自隆接任董事長一職，今天則再度召開董事會，討論陳雅琳辭職案和接任人事事宜。

不過先前鄭自隆接任華視董事長時，公視4名董事邱家宜、陳順孝、馮小非、羅慧雯就曾發出公開信，認為程序不對，公視持有華視85%股權，華視董事席次半數以上為公視所派任的法人代表，若新任董事長未經公視董事會通過就提名總經理人選，至為不妥。

身兼華視、公視董事的馮小非會後告訴中央社記者，今天董事會上同意陳雅琳請辭一事，不過在行政上的變更需要時間，仍須有代替人選，而董事長鄭自隆在理解幾名董事疑慮後，決定由他自己兼任總經理。

馮小非說，鄭自隆有提議想聘用一個副總協助處理，因擔心9日第7屆公廣董監事人選仍可能難產，華視下半年度還有許多案子需要推動，包含8月的NCC換照，鄭自隆強調，副總的任期將會與這屆董事會同進退。

只是最終人選，是將曾任華視副總經理的劉俊麟回聘擔任，讓她與董事陳順孝及監事提出異議、表達不妥當。馮小非坦言，劉俊麟曾在與2020年華視簽約跨年專案的核銷報帳過程，有對公司知情不報的行政瑕疵，最終自行請辭離開華視。

馮小非強調，劉俊麟業務能力有目共睹，但目前華視正是因為內控、SOP流程沒做好，行政做不到位，才接連出問題，現在又找回行政有瑕疵的前副總回來，有些許不妥，「華視現在最需要重建的，就是能好好尊重程序的文化」，雖然最終他們還是尊重董事會決定，但希望董事長鄭自隆和副總劉俊麟能好好安內、鼓舞士氣，找到華視的問題。（編輯：張芷瑄）1110504