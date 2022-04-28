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華視臨時董事會 推選鄭自隆任董事長
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華視臨時董事會 推選鄭自隆任董事長

2022/4/28 11:16（4/28 11:29 更新）
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華視28日召開臨時董事會，無異議通過鄭自隆（圖）擔任華視董事長。（中央社檔案照片）
華視28日召開臨時董事會，無異議通過鄭自隆（圖）擔任華視董事長。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉冠吟台北28日電）華視近期出錯連連，公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳22日雙雙請辭，今天華視召開臨時董事會，華視董事證實，經董事施振榮提名鄭自隆

鄭自隆小檔案

  • 出生地：台灣台南市
  • 學歷：政治大學新聞研究所傳播學博士
  • 經歷：公視文化事業基金會董事
    中華電視公司董事
    國家通訊傳播委員會電視節目暨廣告審議委員
    中華民國電視學會 常務監事
    政治大學廣告系教授
    文化大學新聞所兼任教授

資料來源：維基百科

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擔任華視董事長，無異議通過。

華視這個月已經召開過例會，由於董事長空缺，董事們都在等待陳郁秀指示，今天一早到華視召開臨時董事會。

華視董事表示，會中董事們都有慰留陳郁秀，但陳郁秀辭意已堅，最終由董事施振榮提名政治大學傳播學院兼任教授、公視／華視董事鄭自隆為華視董事長，無異議通過。（編輯：唐聲揚）1110428

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