華視臨時董事會 推選鄭自隆任董事長

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）華視近期出錯連連，公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳22日雙雙請辭，今天華視召開臨時董事會，華視董事證實，經董事施振榮提名 鄭自隆 鄭自隆小檔案 出生地：台灣台南市

學歷：政治大學新聞研究所傳播學博士

經歷：公視文化事業基金會董事

中華電視公司董事

國家通訊傳播委員會電視節目暨廣告審議委員

中華民國電視學會 常務監事

政治大學廣告系教授

文化大學新聞所兼任教授 資料來源：維基百科 看更多 關閉 擔任華視董事長，無異議通過。

華視這個月已經召開過例會，由於董事長空缺，董事們都在等待陳郁秀指示，今天一早到華視召開臨時董事會。

華視董事表示，會中董事們都有慰留陳郁秀，但陳郁秀辭意已堅，最終由董事施振榮提名政治大學傳播學院兼任教授、公視／華視董事鄭自隆為華視董事長，無異議通過。（編輯：唐聲揚）1110428