鄭自隆出任華視董事長 總經理人選擇期另議

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華視28日召開臨時董事會，前公廣集團董事長陳郁秀（圖）會後受訪表示，自己在會中已拒絕慰留，華視總經理新人選一事將交由新任董事長處理。中央社記者葉冠吟攝 111年4月28日

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）華視今天召開臨時董事會，選出董事鄭自隆為新任華視董事長，華視發聲明表示，將另行召開會議決議總經理人選。至於公視董事長請辭案，前董事長陳郁秀表示會依程序進行。

華視近期接連出包，公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳日前雙雙請辭。華視今天召開臨時董事會討論請辭案與新人選，會中董事們有慰留陳郁秀，但她辭意已決，最終由董事施振榮提名鄭自隆為華視董事長，全員無異議通過。

陳郁秀會後告訴中央社記者，華視總經理新人選部分下週才會討論，將交由新任董事長處理；公視董事長請辭與新任人選部分，則會按照程序進行，目前還不確定開會時間，「華視的東西必須先呈報，我們有公文作業時間，就是照著所有程序來走」。

由於華視隸屬公廣集團，決策必須再經由公視董事會同意，陳郁秀再次強調：「華視要報公視，公視再來處理，其實行政程序就是要照著時間來走。」

華視稍早發出聲明表示，今天上午10時30分已舉行第23屆第10次臨時董事會，會中通過董事長陳郁秀請辭案，並由董事鄭自隆擔任下一屆董事長；華視總經理一案，將另行召開會議決議新任人選。

華視表示，新任董事長鄭自隆曾於政治大學傳播學院擔任系主任，於傳播學界深耕多年，2014年退休；亦曾於華視及公廣集團前後擔任11年董事，2006年則為行政院處理無線電視事業公股股權轉讓審議小組委員，對華視內部組織及華視公廣化的過程及情形，有深切了解。

華視指出，鄭自隆深具電視產業服務經驗，歷年來擔任「中華民國廣告年鑑」總編輯、財團法人廣播電視事業發展基金董事長、中華民國電視學會監事和常務監事、2006年電視金鐘獎評審團主任委員，對電視產業的實務及產業環境，有專業知識。鄭自隆同時也感謝前董事長陳郁秀，於6年任期對公廣集團的付出。（編輯：張雅淨）1110428