鄭自隆出任華視董事長 董事邱家宜質疑程序不對

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華視28日召開臨時董事會，選出董事鄭自隆接任華視董事長。華視表示，鄭自隆曾於政治大學傳播學院擔任系主任，於傳播學界深耕多年並深具電視產業服務經驗。（華視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月28日

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）華視今天召開臨時董事會，會議上通過董事鄭自隆接任華視董事長，不過董事之一的邱家宜卻認為程序不對，指出公視持股華視85%，從公廣一體立場，華視董事長應由公視董事長兼任。

華視近來連續出錯，公廣集團董事長陳郁秀與代總經理陳雅琳日前雙雙請辭，今天華視召開臨時董事會，會後發出聲明表示，經董事討論，將由深具電視產業服務經驗的鄭自隆擔任華視董事長。

但華視董事之一的邱家宜卻對程序提出質疑，她告訴中央社記者，公視持股華視85%，從公廣一體立場，華視董事長應由公視董事長兼任，歷來也都是這樣，「所以先選華視董事長的作法並不恰當」。

不過目前華視董事長既然已選出，邱家宜表示，接下來將送公視董事會追認，「我會在公視董事會上表示反對，理由是華視董事長應該由公視董事長兼任，不論誰來當公視董事長都一樣」，並透露公視董事會可能會在下週召開。

針對邱家宜的質疑，華視回應：「華視依公司法第208條及本公司章程規定，推派出新任董事長鄭自隆，後續亦會將此決議提交公視董事會，並無程序問題，特此說明。」（編輯：張雅淨）1110428