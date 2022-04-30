華視新聞30日又出包 相關製播人員請辭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

華視新聞接連出包，30日再被發現誤植上海錯誤確診數及美國職棒隊徽等錯誤訊息。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北30日電）華視新聞接連出包，今天再被發現誤植上海錯誤確診數及美國職棒隊徽等錯誤訊息。華視表示，此次犯錯之編輯與之前出現重大錯誤的編輯為同一人，已請辭；負責的製播部經理，也已請辭獲准。

華視20日因工作人員操作失當，導致受新北市政府委託錄製的演習防災模擬影片字幕被錯誤播出，於當天早上7時快訊出現「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」等字樣；同日9時緊急製作道歉跑馬時又出包，出現錯誤的天災訊息。

公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳已因此請辭。華視28日召開臨時董事會，會中陳郁秀辭意甚堅，最終由董事施振榮提名鄭自隆為華視新任董事長，全員無異議通過。

不過，華視新聞今天再度出包，不只誤植上海確診病例數字，也被民眾發現播報美國職棒新聞時，將明尼蘇達雙城隊的隊徽誤植成芝加哥白襪，白襪隊隊徽也誤植成堪薩斯皇家隊。

華視表示，美國職棒隊徽誤植經查是助理導播於字幕機模版初期設定時，圖檔路徑連結不確實，導致內容資料正確，字幕機仍播出錯誤圖檔，事發後球評也緊急在節目上口頭更正。

華視表示，新聞快訊數字錯誤肇因於編輯未遵循新聞SOP執行，發現錯誤後，隨即循緊急處理程序進廣告並緊急更正錯誤內容。（編輯：屈享平）1110430