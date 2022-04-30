華視新聞頻出包 誤植上海日增1181萬例確診

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（中央社記者王心妤台北30日電）華視新聞接連出包，今天再被發現跑馬字幕出現「上海日增1181萬例確診」，以及誤植美國職棒球隊隊徽。明尼蘇達雙城隊的隊徽誤為芝加哥白襪隊，白襪隊隊徽也誤為堪薩斯市皇家隊。

華視新任董事長鄭自隆對此向中央社記者表示，相關同仁懲處是台長權責，目前交由台長陳雅琳處理，下星期二（5月3日）將開會討論此事。鄭自隆認為，華視目前員工士氣低落，目前希望能先穩定員工的心，另由於財務問題，造成台內人手不足，亦無法找到資歷夠深的員工。

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華視20日才因工作人員操作失當，導致受新北市政府委託錄製的演習防災模擬影片字幕被錯誤播出；當天早上播出快訊時又出現「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」等不正確內容；緊急製作道歉跑馬時又出包，螢幕下方出現錯誤天災訊息。

公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳已在22日請辭以示負責。華視並於28日召開臨時董事會討論，由於陳郁秀辭意甚堅，最終由董事施振榮提名鄭自隆為華視新任董事長，獲無異議通過。（編輯：張芷瑄）1110430