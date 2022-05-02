華視標案爭議 童振源：僑委會未委託額外拍攝

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）華視製作僑委會宣傳節目卻標榜獨家新聞引發爭議，僑委會委員長童振源今天表示，僑委會沒有委託、要求華視作額外的拍攝，華視的行為應該由華視對外澄清說明。

華視承接僑委會新台幣1200萬元標案製作節目卻號稱「獨家新聞」，遭質疑僅在節目最後數秒標註「僑委會廣告」。童振源今天應邀至立院外交及國防委員會業務報告，就此事做出回應。

國民黨立委溫玉霞指出，三立電視台做的「消失的國界」常常訪問各國傑出僑胞，完全不用花僑委會一毛錢，僑委會宣傳預算總共才不到2千萬，華視標案就花了1200萬，負責採訪的陳雅琳全程搭商務艙吃美食，花錢方式令人心痛。

民進黨立委何志偉說，僑委會說為了宣揚僑胞貢獻要訪問駐外大使，訪問應該是引言，後來卻變專訪，華視還把專訪打成獨家新聞，僑委會說不清楚這部分是「華視贈送」，還是事情沒有按照合約走，不說清楚會害駐外代表遭人非議，他要求僑委會就此提出書面說明。

針對華視承接標案卻打出獨家引發的「置入性行銷」爭議，童振源在報告前接受媒體訪問表示，僑委會的節目影片裡面，並不涉及這次華視另外公布的影片，僑委會節目主要是針對僑胞貢獻，華視到海外採訪而另外拍攝的影片，不在合約範圍裡面。

童振源表示，僑委會沒有委託、要求華視作額外的拍攝，也沒有要求華視做業務外的業配部分，華視的行為應該由華視對外澄清說明。

童振源說，節目共12集，已播出兩集，第3到7集已到歐洲跟美國採訪，都在製作當中，但是前兩集播放後，各界提到說僑委會廣告標示比較小，秒數比較短，僑委會已經特別要求華視，未來必須要把標示放大，而且「廣告」字眼播放的時間要放長。

童振源表示，華視標案是所謂總報價法，只要符合要求、不需要由細項申報，所以也不會有結餘款繳回的問題，華視只要做到相關的採訪，基本上就符合合約規定，至於額外再去做採訪，這部分應該由華視對外說明。（編輯：翟思嘉）1110502