華視回聘劉俊麟任副總 董事長鄭自隆：瑕不掩瑜

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華視4日宣布，由董事長鄭自隆兼任總經理，副總經理則回聘前副總劉俊麟（圖），任期與本屆董事會一致。部分董監事對此表達質疑，但鄭自隆表示，「瑕不掩瑜」。（華視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月4日

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）華視新聞近期錯誤頻出，在代總經理陳雅琳請辭後，華視今天宣布由董事長鄭自隆兼任總經理，副總則回聘有爭議的前副總劉俊麟，部分董監事對此質疑，但鄭自隆表示「瑕不掩瑜」。

華視新聞6度出包，人事動盪，今天再度召開臨時董事會，通過華視新聞台台長陳雅琳請辭代總經理職務，由董事長鄭自隆暫為兼任，同時也自即日起聘任前華視副總經理劉俊麟為副總，任期與本屆董事會一致。

針對華視聘回劉俊麟一事，鄭自隆告訴中央社記者，華視短時間內需要找人幫忙，首要條件就是熟悉台內狀況的人，不能和華視完全沒有關係，先前他和劉俊麟就有在華視共事過，「這次任期非常短，他（劉俊麟）真的是情義相挺。」

不過臨時董事會中，身兼華視、公視董事的馮小非與其他董、監事，對此提出異議。馮小非受訪表示，劉俊麟曾在2020年華視簽約跨年專案的核銷報帳過程，有對公司知情不報的行政瑕疵，最終自行請辭離開華視。馮小非質疑，華視正因內控、行政流程不當出問題，聘回劉俊麟協助是否妥當。不過鄭自隆表示，在面對客戶壓力下，難免會有些瑕疵，「但瑕不掩瑜，他的工作能力我非常肯定，我也會注意督導」。

鄭自隆剛接任華視董事長不到一週，華視就數度出包，鄭自隆也替員工緩頰，表示電視台內的基本SOP都已訂定，不過員工處在高壓、緊繃狀態就容易出錯，目前希望讓大家緩和下來，「畢竟任何苛責也於事無補，但有再請大家多注意」。（編輯：屈享平）1110504