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華視新聞出錯
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華視新聞出錯5/35

華視6度出包誤植蔡總統為蔡EE 加重懲處出錯編審

2022/5/3 17:23（5/4 15:33 更新）
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華視3日新聞標題將總統蔡英文誤植為「蔡EE」。（圖取自爆料公社臉書facebook.com）
華視3日新聞標題將總統蔡英文誤植為「蔡EE」。（圖取自爆料公社臉書facebook.com）
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（中央社記者葉冠吟台北3日電）華視新聞4月已經5度出包，今天又再次出錯，新聞標題將總統蔡英文誤植為「蔡EE」，華視下午發出聲明向總統與全國觀眾致歉，並加重懲處出錯編審。

總統蔡英文今天主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」，不過華視播報這則午間新聞時，卻把總統蔡英文名字誤植為「蔡EE」，讓網友相當錯愕，並截圖上傳臉書社團爆料公社，不解詢問「華視新聞是發生什麼事了嗎？」

華視下午發出聲明回應錯字事件，並說明事發過程。華視表示，為嚴格審核相關新聞內容，華視新聞台於各時段再加派編審，不過當值彭姓編審審核文稿時，卻誤將審核標示E，加入正確標題，導致錯誤內容於午間新聞出現10秒鐘。

華視指出，彭姓編審也是4月20日上午7時晨間新聞出錯的相關人士，將加重懲處。華視強調，再度發生失誤，除向全國觀眾致上最深歉意，也向蔡總統誠摯道歉。

華視近期接連出錯，累計至今天已是6度出包，4月20日華視受新北市政府委託錄製演習防災模擬影片，字幕不慎誤播，於當天上午7時快訊出現「共軍導彈襲台」等錯誤訊息，同日上午9時跑馬又出錯，呈現「大屯火山爆發」等錯誤天災訊息。

公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳為此已雙雙請辭，不過華視4月24日午間新聞報導「總統滿意度」時，又將行政院長蘇貞昌官銜誤植為「總統」，4月30日再被發現誤植上海錯誤COVID-19確診數及美國職棒隊徽，製播部經理與犯錯編輯已請辭。（編輯：張雅淨）1110503

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