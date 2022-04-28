華視新聞出錯／華視新聞接連出錯 陳耀祥：恐構成妨害公共秩序

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立法院交通委員會28日邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥（中，坐者）進行專題報告並備質詢，國民黨立委在會前包圍杯葛陳耀祥，高喊華視撤照、主委下台，國民黨立委鄭麗文（左）與民進黨立委鄭運鵬（右）等人一度在會場爆發口角衝突。中央社記者鄭清元攝 111年4月28日

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（中央社記者王承中台北28日電）華視新聞近期接連出錯，引發爭議。NCC主委陳耀祥今天表示，就他個人立場，依目前調查資料來看，華視的行為可能構成妨害公共秩序。個案違規的懲處結果最快3至6個月出爐，會盡量提早。

華視新聞近期出錯連連，包括兩度發生嚴重跑馬誤失，出現「中共飛彈射擊新北」、「巴士海峽發現石油」等錯誤資訊，以及將行政院長蘇貞昌誤稱為總統。

立法院交通委員會今天邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥，就「新聞台出現假訊息裁罰處理標準及如何要求新聞台落實執行預算法第62條之1條文（1450條款）」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委陳素月在質詢時詢問，華視的疏失是否構成廣播電視法妨害公共秩序或善良風俗的要件。

陳耀祥表示，NCC是合議制機關，但就他個人立場，依目前調查資料看起來，應該可能會構成妨害公共秩序。他指出，目前NCC還在調查，未做最後認定，但初步看起來，應該是內控機制出問題，人為疏失，接下來會移送節目廣告諮詢會議討論調查，最後再送NCC委員會決議。

陳耀祥指出，若電視節目內容有妨害公共秩序或善良風俗，可處新台幣20萬元以上200萬元以下罰鍰，裁罰的金額須考量情節輕重，這要經過節目廣告諮詢會議提出建議，委員會會做最後的討論。

陳素月指出，部分人士認為對華視裁罰也是全民買單，應該要撤照。陳耀祥表示，NCC還未有過把新聞台撤照，中天新聞台是執照到期不予換照，這是兩件不同的事情。華視雖屬公廣集團，但是被定位為商業電視台，大部分金額是自負盈虧，少部分來自文化部的預算。若被裁罰，罰款也應是來自自負盈虧的部分，不會是全民買單。

民進黨立委劉世芳則詢問，對華視的懲處結果何時出爐，陳耀祥表示，NCC主責的廣電法部分，將採取一案一罰、一行為一處罰。個案違規情形最快3至6個月出爐。劉世芳認為太慢了，陳耀祥指出，會盡量提早，但還要調查資料、召開會議、送委員會等行政流程。

陳耀祥表示，必須先釐清華視是錯誤訊息還是假訊息，過失所致是錯誤訊息，惡假害則是假訊息，目前正在調查，不會馬上下決定；至於涉違反國安法等部分，法務部已報請檢察官調查，已進入刑法層次，不是行政罰的問題。（編輯：趙蔚蘭）1110428