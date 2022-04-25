華視新聞接連出錯 陳郁秀、陳雅琳立院致歉

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華視新聞製播接連出錯，公廣集團董事長陳郁秀、華視代理總經理陳雅琳為表負責，已於22日辭職。圖為文化部長李永得（左）、陳郁秀（中）、陳雅琳（右）25日至立法院教育及文化委員會列席備詢。中央社記者裴禛攝 111年4月25日

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（中央社記者葉冠吟、趙靜瑜台北25日電）華視新聞近期出錯連連，公廣集團董事長陳郁秀和華視代總經理陳雅琳日前雙雙請辭。陳郁秀在今天立院備詢時表示不會接受慰留，已辭代總經理的陳雅琳亦同，但表示會以台長之職先處理台內善後。

華視新聞20日兩度發生嚴重跑馬誤失，出現「中共飛彈射擊新北」、「巴士海峽發現石油」等錯誤資訊，陳郁秀、陳雅琳22日凌晨宣布請辭負責，另懲處相關主管、導播等工作人員。不過昨天華視又出現製圖疏失，誤植行政院長蘇貞昌為「總統」，原製播部經理兼任副台長蔡明達遭加重懲處，記大過2支、免兼副台長，但最終懲處結果，華視表示將在通盤檢討調查後，決議並對外公布。

今天陳郁秀、陳雅琳赴立法院教育及文化委員會專案報告並備質詢時，針對跑馬與快訊出錯事件，陳雅琳再次致歉並說明出錯經過。陳雅琳表示，此事起於華視接獲新北市消防局來函，無償製播新北市消防局災防模擬影片，而2013年也發生過其他電視台錄製影片時，不慎誤植快訊，之後也不再配合了。

陳雅琳表示，確實是人員未落實標準作業程序SOP所致，華視已針對事件制定「新聞棚專案錄製流程」，嚴格執行新聞開播前Check List（含導播與編輯），各項資料連結路徑確實檢查，增加晨、夜時段編審人力，落實製作人把關與監看機制。

國民黨立委萬美玲表示，陳雅琳身兼數職，包含代總經理、新聞台台長、主播、製作人、主持人，導致每個地方都沒做好，應當檢討。萬美玲並詢問已請辭的陳郁秀和陳雅琳是否會接受慰留？

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陳郁秀表示，她會為自己的行政負責，不會接受慰留。陳雅琳則強調，自己已2度請辭，不會接受慰留，坦言會身兼多職，是當初到華視的簽約內容。

至於是否繼續兼任華視新聞台台長，陳雅琳表示，有考慮請辭，但在懲處事件後，華視製播部經理已被免掉職務，高層等同真空狀態。「我必須忍辱負重來做善後工作，等到新的董事會成立，就請新的總經理和新的台長來接手。」立委追問「這個辱是誰給的」，陳雅琳最後答覆：「我們自己犯下的」。（編輯：屈享平）1110425