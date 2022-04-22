華視製播連續出包 陳郁秀請辭公廣集團董事長

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）華視20日連續發生誤報台海戰爭資訊、跑馬出現「台北凌晨下起拳頭大冰雹」等錯誤資訊，華視今天凌晨發出聲明，公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳雙雙辭職，以表示負責。

華視20日因工作人員操作失當，導致受新北市政府委託錄製的演習防災模擬影片被播出，在早上7時快訊出現「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」等字樣。

同天早上9時，華視緊急製作道歉跑馬時又出包，導致頻道出現「巴士海峽發現石油」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹」等錯誤資訊，引起外界抨擊華視管理、監控出問題。

針對近日所引發的新聞事件，華視今天凌晨發出聲明，表示造成民眾觀感不佳，在此向全國觀眾再次致上最深歉意。

華視表示，將重新徹查事件始末，若有涉入之同仁將嚴懲不貸，以儆效尤。另，為表示負責，陳郁秀董事長將辭去公廣集團（公視、華視）董事長之職；陳雅琳則辭去代理總經理職務。

華視希望藉由此次事件，華視能自省、轉變，竭盡所能達成公廣集團所肩負的公共任務。（編輯：楊昭彥）1110422