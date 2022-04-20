華視誤播戰爭快訊 調查局通知導播說明釐清案情

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（中央社記者蕭博文台北20日電）華視新聞台今早快訊誤播台海戰爭資訊，調查局資安工作站、台北市調查處等單位同步展開調查，已請事發時的導播、字幕人員說明事發過程後予以請回。

華視新聞台今天上午快訊部分出現「新北市遭共軍導彈擊中，臺北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」等字樣，引起民眾討論。

調查局資安工作站第一時間掌握訊息，隨即展開溯源工作，清查是否有境外勢力運用此一錯誤訊息進行操作，或是否有裡應外合等危安或不法情事，並請台北市調查處通知華視人員協助釐清案情。

台北市調查處通知導播、字幕人員協助，了解快訊製作流程，釐清是否有無散布假訊息的故意，詢問後即請回。

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據了解，調查局已立案調查，但無明確對象，全案持續釐清中，尚查無刑事不法事證。

另一方面，華視下午已發布聲明還原誤播狀況，指華視新聞上週接獲新北市消防局來函委託製播民安八號防災演習公益影片，當值導播錄製防災演習影片使用新聞LIVE橫式跑馬版面，以更改文字檔案連結路徑的方式執行錄影，但錄影結束，未將檔案路徑恢復，導致今早晨間新聞再次啟用跑馬系統時出現錯誤路徑，開播7分49秒時，發現錯誤並修正。（編輯：李亨山）1110420