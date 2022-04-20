誤播戰爭快訊風波 NCC下午赴華視了解將依法處置

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（中央社記者蘇思云台北20日電）華視新聞台今早快訊誤播台海戰爭資訊，NCC表示，已收到7件檢舉，內容處官員今天下午已帶隊前往華視進行行政檢查，要求自律委員會即時開會、討論改善措施，也會請華視經營高層到會陳述，釐清案情後，將做出必要處置。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體關注華視新聞台今早快訊部分出現「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」等字樣，引發外界譁然。

華視致歉指出，快訊內容是昨天錄製的防災影片訊息，相關工作人員因路徑設定錯誤，將防災演練用的快訊文字刊出，會檢討並嚴懲相關人員。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，華視無線電視台是公廣集團一份子，大眾對華視表現有更高期待，加上無線台屬於關鍵基礎設施，對訊息傳遞會有更高標準。NCC內容處副處長林慧玲已經跟基礎處、法律事務處官員今天下午帶隊前往華視進行行政檢查，要求自律委員會即時開會、討論改善措施，也會請華視經營高層到會陳述，釐清案情後，委員會會做出必要處置。

媒體詢問NCC過去曾經因為中天新聞台報導標示「封台倒數6天」，可能造成防疫期間社會心理影響、民眾恐慌，開罰新台幣80萬元，華視案件是否也可能開罰。

NCC內容處處長黃文哲表示，目前早上已經收到民眾7件檢舉案，將會依照標準作業流程處理，包括請電視台內部檢視，也可能啟動外審再做出決議，初步檢視可能涉違反廣播電視法第21條妨害公共秩序或善良風俗等。

翁柏宗表示，會檢視華視內控訊息流程是否有問題，華視提到是昨天防災影片路徑設定錯誤，但應該當日事當日畢，顯然內控有改善空間。

外界質疑華視是否具備上架52頻道的品質，翁柏宗表示，每個案件都是個案，頻道上架是依雙方達成協議來做後續審查，並不是同一件事情。（編輯：潘羿菁）1110420