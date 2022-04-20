華視誤植戰爭快訊 國民黨團：NCC應嚴辦

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（中央社記者范正祥台北20日電）華視新聞台今早快訊字幕誤植出現「新北市遭共軍導彈擊中」等字樣惹議，國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，萬一明天選舉怎麼辦，要求NCC嚴辦、文化部長李永得公開道歉、華視董事長與總經理下台。

華視新聞台今早快訊部分出現「新北市遭共軍導彈擊中，臺北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」等字樣，民眾一片嘩然。

華視今天對此回應表示，稍早快訊內容是昨天錄製的防災影片訊息，相關工作人員因路徑設定錯誤，將防災演練用的快訊文字刊出，「華視新聞已第一時間向民眾澄清與道歉，也將嚴懲失職人員。」

文化部長李永得表示，這是一個絕不應該發生的錯誤，文化部鄭重致歉。

對於華視誤植新聞快訊引發議論，國民黨立法院黨團今天召開記者會，曾銘宗和黨團副書記長鄭正鈐、洪孟楷，以及擔任立法院教育及文化委員會召委的立委林奕華出席，質疑華視內稽、內控出了問題，不能以一句作業疏失，就卸責了事。

林奕華指出，華視新聞犯了不能原諒的錯誤，要求國家通訊傳播委員會（NCC）對此處理。她說，立法院教育及文化委員會在下週議程中，一定會安排專案報告。

鄭正鈐也說，華視新聞發生誤播，實在離譜到不行，這不是一句誤植就可以了事。

洪孟楷質疑，華視內控出了問題，明顯違反災害防救法，散布不實訊息，要求華視道歉、究責。

曾銘宗表示，從來沒有見過電視公司發生這麼誇張的錯誤，萬一明天選舉怎麼辦，要求NCC嚴辦、李永得公開道歉、華視董事長及總經理下台。（編輯：翟思嘉）1110420