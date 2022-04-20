華視誤播戰爭快訊 代理總經理陳雅琳將自請處分

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（中央社記者王心妤台北20日電）華視新聞台今早快訊誤播台海戰爭資訊，今天召開自律委員會懲處相關人員。華視表示，將全力配合NCC行政調查，華視代理總經理陳雅琳也將向華視董事會自請處分。

華視新聞台今早快訊部分出現「新北市遭共軍導彈擊中，臺北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」等字樣，引起民眾討論。文化部長李永得透過新聞稿表示，這是一個絕不應該發生的錯誤，文化部鄭重致歉。

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華視下午發布聲明還原誤播狀況，指出華視新聞上週接獲新北市消防局來函委託製播民安八號防災演習公益影片，當值導播錄製防災演習影片使用新聞LIVE橫式跑馬版面，以更改文字檔案連結路徑的方式執行錄影，但錄影結束，未將檔案路徑恢復，導致今早晨間新聞再次啟用跑馬系統時出現錯誤路徑，開播7分49秒時，發現錯誤並修正。

華視表示，將懲處相關失職人員、主管、經理，華視代理總經理陳雅琳也會向華視董事會自請處分。華視表示，將以更嚴格標準自律，也將全力配合國家通訊傳播委員會（NCC）行政調查，同時再次向社會大眾致歉。（編輯：張雅淨）1110420