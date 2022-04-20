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華視新聞誤播台海戰爭快訊 緊急道歉並懲處

2022/4/20 10:14（4/20 10:37 更新）
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華視新聞台20日上午快訊字幕突然出現「新北市遭共軍導彈擊中」等字樣。華視表示，這是19日防災影片訊息，因設定錯誤而播出。（中央社檔案照片）
華視新聞台20日上午快訊字幕突然出現「新北市遭共軍導彈擊中」等字樣。華視表示，這是19日防災影片訊息，因設定錯誤而播出。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王心妤台北20日電）華視新聞台今早快訊字幕突然出現「新北市遭共軍導彈擊中」等字樣，引起民眾熱烈討論。華視今天表示，這是昨天防災影片訊息，因設定錯誤而播出，已第一時間向民眾澄清道歉

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華視新聞台今早鏡面下方快訊部分出現「新北市遭共軍導彈擊中，臺北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」等字樣，民眾一片嘩然。

華視今天對此回應表示，稍早快訊內容是昨天錄製的防災影片訊息，相關工作人員因路徑設定錯誤，將防災演練用的快訊文字刊出，「華視新聞已第一時間向民眾澄清與道歉，也將嚴懲失職人員。」（編輯：屈享平）1110420

華視新聞台20日上午快訊字幕突然出現「新北市遭共軍導彈擊中」等字樣，第一時間向民眾澄清道歉。（圖取自華視網頁news.cts.com.tw）
華視新聞台20日上午快訊字幕突然出現「新北市遭共軍導彈擊中」等字樣，第一時間向民眾澄清道歉。（圖取自華視網頁news.cts.com.tw）
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