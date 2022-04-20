華視新聞誤播戰爭快訊 邱國正：看到時很訝異

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北20日電）華視新聞今天上午誤播台海戰爭跑馬燈，引起恐慌。國防部長邱國正說，他剛剛看到這項訊息還蠻訝異的，這對媒體朋友是個很好的教材；國軍對這些訊息的處理，第一時間查證並回應，情監偵系統都很暢通。

華視新聞台上午鏡面下方的快訊部分出現「新北市遭共軍導彈擊中，臺北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」等字樣，民眾一片嘩然；華視回應，這是昨天防災影片訊息，因設定錯誤而播出，已第一時間向民眾澄清道歉，將嚴懲失職人員。

立法院外交及國防委員會上午審查國防部主管非營業基金（作業基金、國軍生產及服務作業基金、國軍老舊眷村改建基金等），邱國正等人列席。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國民黨立委江啟臣指出，華視的報導已造成恐慌，且這是媒體報導而非一般民眾所散播的言論，相當嚴重，呼籲邱國正將此問題帶回並與國安高層討論。

邱國正表示，俄羅斯與烏克蘭的戰爭帶來的最大啟示之一，就是爭議訊息影響層面廣泛，而國軍對這些訊息的處理原則，就是第一時間做出回應，回應同時也進行查證，且國軍情監偵系統，從國軍聯合作戰指揮中心（JOCC）到各作戰區，甚至警政署、憲兵都是暢通的。（編輯：翟思嘉）1110420