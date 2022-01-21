莊豐嘉請辭華視總經理 新聞台長陳雅琳暫代

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華視總經理莊豐嘉請辭，由新聞台長陳雅琳（圖）代理總經理一職。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王心妤台北21日電）中華電視股份有限公司今天召開臨時董事會，華視總經理莊豐嘉會中主動請辭，董事會一致通過，任期至1月底。華視會後發聲明，莊豐嘉請辭後，由新聞台長陳雅琳代理總經理一職。

中國國民黨立法院黨團18日指控莊豐嘉代表華視到黨團協商111年度中央政府總預算案相關主決議提案時，態度不佳，稱莊豐嘉威脅國民黨團若不撤案，將召開記者會修理國民黨。

莊豐嘉19日在記者會上否認曾說「修理國民黨團」，認為國民黨團以台語台預算要脅，已威脅新聞自由，他該出面捍衛。立法院長游錫堃召集朝野黨團協商研商總預算案時，費鴻泰代表國民黨團提出要求，「莊豐嘉即刻下台」，並堅持必須在此先決條件下，才繼續協商總預算案。

華視今天召開臨時董事會，會中通過莊豐嘉請辭總經理案，並由新聞台長陳雅琳暫代總經理。華視董事會表示，總經理莊豐嘉為顧及公廣集團整體利益，主動提出辭呈，華視董事會勉予同意。

聲明指出，此事引起紛擾源自政府與公共媒體權責分際，為釐清兩者的關係，華視董事會將於適當時機，以適當管道舉辦相關議題討論，以凝聚社會共識。（編輯：張芷瑄）1110121