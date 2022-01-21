莊豐嘉請辭總經理 華視董事會通過

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（中央社記者王心妤台北21日電）中華電視股份有限公司今天召開臨時董事會，華視總經理莊豐嘉會中主動請辭，董事會一致通過，任期到1月底。

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莊豐嘉稍早在社群網站臉書（Facebook）表示，一切都是最好安排。在成績最好的一年告別，留下對得起自己和大眾的身影，是最好ending（結局）。

中國國民黨立法院黨團18日指莊豐嘉代表華視到黨團協商111年度中央政府總預算案相關主決議提案時，威脅國民黨團如果不撤案，將開記者會修理國民黨；莊豐嘉否認曾說「修理國民黨團」，但國民黨團以台語台預算要脅，已威脅新聞自由，他該出面捍衛。（編輯：李明宗）1110121