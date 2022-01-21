莊豐嘉請辭總經理 華視董事會通過
2022/1/21 12:47（1/21 13:20 更新）
華視21日召開臨時董事會，華視總經理莊豐嘉會中主動請辭，董事會一致通過。（中央社檔案照片）
（中央社記者王心妤台北21日電）中華電視股份有限公司今天召開臨時董事會，華視總經理莊豐嘉會中主動請辭，董事會一致通過，任期到1月底。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
莊豐嘉稍早在社群網站臉書（Facebook）表示，一切都是最好安排。在成績最好的一年告別，留下對得起自己和大眾的身影，是最好ending（結局）。
中國國民黨立法院黨團18日指莊豐嘉代表華視到黨團協商111年度中央政府總預算案相關主決議提案時，威脅國民黨團如果不撤案，將開記者會修理國民黨；莊豐嘉否認曾說「修理國民黨團」，但國民黨團以台語台預算要脅，已威脅新聞自由，他該出面捍衛。（編輯：李明宗）1110121
延伸閱讀華視上午開董事會 莊豐嘉：成績最好時告別莊豐嘉風波未息 立院總預算協商又停擺莊豐嘉否認曾說修理國民黨 反控挾台語台預算要脅莊豐嘉事件 蘇貞昌：面對國會言行應有分寸莊豐嘉人事交華視董事會決定 農曆年前將開臨時會國民黨團：只要莊豐嘉任華視總經理 就拒審總預算
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。