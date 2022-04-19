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病毒國旗後製圖引韓國民眾不滿 TVBS發聲明道歉

2022/4/19 18:52（4/20 10:55 更新）
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韓國今年3月中旬疫情緊繃，台灣電視台TVBS當時製作相關報導時，將韓國國旗與病毒圖像合成，引發韓國民眾激烈討論，SBS、朝鮮日報、JTBC等多家大型媒體也報導批評。（圖取自SBS新聞網頁news.sbs.co.kr）
韓國今年3月中旬疫情緊繃，台灣電視台TVBS當時製作相關報導時，將韓國國旗與病毒圖像合成，引發韓國民眾激烈討論，SBS、朝鮮日報、JTBC等多家大型媒體也報導批評。（圖取自SBS新聞網頁news.sbs.co.kr）
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（中央社記者葉冠吟台北19日電）韓國今年3月中旬單日新增COVID-19病例高達60萬人，疫情緊繃，電視台TVBS當時製作相關報導時，將韓國國旗與病毒圖像合成，引發韓國民眾不滿，TVBS今天發布聲明致歉

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TVBS「FOCUS全球新聞」節目3月16日在報導韓國疫情新聞時，將韓國國旗與病毒圖像後製處理成「太極旗病毒」造型。時隔1個月，這個報導畫面傳回韓國後，引發韓國民眾激烈討論，SBS、朝鮮日報、JTBC等多家大型媒體也報導批評。

針對後製不當一事，TVBS今天在官網以台韓雙語聲明致歉，表示處理方式實屬不妥，「本台為節目製作上未盡成熟之處，向大韓民國國民致上誠摯歉意。本台已立即刪除問題影片，並展開內部檢討與改善。謹此向韓國民眾致歉。」（編輯：張芷瑄）1110419

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