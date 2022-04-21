華視誤播戰爭資訊懲處8人 陳雅琳提請辭被慰留25日赴立院備詢

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）華視新聞台昨天快訊誤播台海戰爭資訊，緊急召開自律委員會，懲處包含代總經理陳雅琳等8人，陳雅琳也再次向公廣董事會提出請辭，不過被慰留，下週也會列席立法院教育及文化委員會備詢。

華視新聞台昨天早上快訊部分跑馬燈誤植「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」、「新北市遭共軍導彈擊中」等字幕，引起外界議論。

華視當天緊急召開自律委員會，共懲處導播、編輯、晨間新聞製作人、直屬長官、製播部經理及代總經理陳雅琳等共8人，其中最重懲處包含記大過，華視昨天也數度發布聲明致歉。剛從法國、美國採訪返台，正在隔離的陳雅琳也透過影片向全國觀眾道歉，表示會向華視董事會自請處分。

華視今天證實，代總經理陳雅琳為表示負責，昨天事發第一時間，已口頭向公廣集團董事長陳郁秀請辭代總經理一職，今天在公廣董事會上，再度提出請辭，不過被陳郁秀慰留，其餘董事也附議。

華視表示，代總經理陳雅琳下週一（25日）也會配合至立法院教育及文化委員會加開的特別專案報告，接受立委監督及質詢。（編輯：陳政偉）1110421