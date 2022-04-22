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深夜請辭公廣董座 陳郁秀內部信指組織與同仁問題

2022/4/22 13:53（4/22 14:08 更新）
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公廣集團董事長陳郁秀（圖）22日在一封寫給內部同仁的信中，指出「組織、設備與部分同仁心態的老舊」導致錯誤不斷，嚴重影響公廣集團公信力。（中央社檔案照片）
公廣集團董事長陳郁秀（圖）22日在一封寫給內部同仁的信中，指出「組織、設備與部分同仁心態的老舊」導致錯誤不斷，嚴重影響公廣集團公信力。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王心妤台北22日電）華視新聞近日連續出現錯誤，公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳請辭以示負責。陳郁秀今天在一封寫給內部同仁的信中，指出「組織、設備與部分同仁心態的老舊」，導致錯誤不斷，嚴重影響公廣集團公信力。

華視20日因工作人員操作失當，導致受新北市政府委託錄製的演習防災模擬影片字幕被播出，在早上7時的新聞快訊出現「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」等錯誤訊息。

同天早上9時，華視緊急製作道歉跑馬又出包，出現「巴士海峽發現石油」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹」等錯誤資訊，外界再次抨擊華視管理、監控出問題。

華視今天凌晨發布聲明除了再次致歉，也表示公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳雙雙辭職以示負責。

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陳郁秀今天在寫給同仁的信中表示，公廣集團重要性不需言明，「可惜組織、設備及部份同仁心態的老舊，跟不上新興媒體轉變的速度與潮流，而導致公視、華視近期錯誤不斷，已嚴重影響公廣集團對外的觀感與公信力，」她表示，今天的請辭是為了負起最後的行政責任，也表達公廣集團接受各界指教的決心。

陳郁秀感謝公視與華視的同仁，6年來的相處完成了許多作品，留下重要的意義。她表示，這幾天將依程序向董事會提出辭呈，「希望公廣集團能痛定思痛，董事會早日改組完成，走出新局面以符合國人的期待。」（編輯：屈享平）1110422

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