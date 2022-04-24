僑委會：華視標案節目 片尾廣告標示達6秒

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（中央社記者黃雅詩台北24日電）華視承接僑委會新台幣1200萬元標案製作節目卻號稱「獨家新聞」，遭質疑僅在節目最後1秒才標註「僑委會廣告」。僑委會今天表示，每集節目皆依預算法規定在片尾明確標示「廣告」，時間長達6秒非1秒。

聯合報報導，僑委會招標製作「全球僑愛、心繫台灣」節目，華視投標金額僅第3高，卻以最有利標方式得標，華視代總經理陳雅琳親自率團到歐美多處採訪，全程皆要求搭商務艙，製作節目僅在片尾以超迷你標示打出僑委會廣告字樣。國民黨立委林奕華質疑是以政府標案作置入性行銷、大內宣，呼籲監察院介入調查。

僑委會今天發布新聞稿說明，有關報導指稱，僑委會「全球僑愛、心繫台灣」影片製作委外標案，僅在最後1秒才標註「僑委會廣告」一事。僑委會表示，僑委會辦理本案依據預算法第62條之1執行原則，在每一集影片片尾標示機關名稱，並明確標示「廣告」。

僑委會指出，標示大小與時間長度是依據影片製作專業考量及慣例，在最後15秒以跑馬燈方式逐一列出製作團隊及委託單位（即僑務委員會「廣告」字樣出現時間），中華電視公司監製與僑務委員會廣告並列時間長達6秒。

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僑委會表示，本案是敘述僑胞在世界各地貢獻的故事，讓國內民眾瞭解僑胞對台灣的支持，凝聚僑胞對台灣的向心力，共規劃製作系列影片12集，每集影片長度約45分鐘。

僑委會指出，影片內容為僑民外交、急難救助及經貿鏈結3大層面，包含僑胞慈善、文化外交、僑胞參政、雙邊關係、國際參與、僑胞對國人（在海外）之協助、對台灣本地救助、僑生在台創業投資、僑胞協助連結當地、僑胞返台投資及僑胞人才貢獻共11項主題。（編輯：蘇志宗）1110424