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華視誤播快訊事件 蔡清祥：若涉刑責檢調會介入

2022/4/25 09:42
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（中央社記者王揚宇台北25日電）華視新聞台近日快訊誤播台海戰爭資訊，引發各界議論是否涉及國安問題；法務部長蔡清祥今天表示，相關單位會進行了解，如果涉及刑事責任，檢調會介入。

華視新聞台20日早上播出的部分快訊出現「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」等跑馬資訊，引起民眾討論。文化部長李永得透過新聞稿表示，這是一個絕不應該發生的錯誤，文化部鄭重致歉。

立法院司法及法制委員會今天併案審查行政院函請審議犯罪被害人保護法修正草案等案，蔡清祥等人列席報告，並備質詢。

對於華視連日來的風波，包括日前報導中共導彈攻台的快訊，是否涉及國安問題；蔡清祥於會前受訪指出，相關單位會進行了解，如果涉及刑事責任的話，檢調會介入。

有關華視獲得僑委會新台幣1200萬元標案做獨家，但卻在最後一秒才標註是僑委會廣告，外界批評浪費，也質疑是否違反預算法；蔡清祥說，如果是僑委會所委託的，僑委會的政風單位了解後再處理。

至於有多名法警確診的狀況；蔡清祥說，法務部所屬檢察機關，如果發生確診情形，會立即依照中央流行疫情指揮中心的相關規定處理。（編輯：郭無患）1110425

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