更多編輯台推薦新聞：
Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮
產經

Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮

報稅季如何聰明省荷包？綜所稅3大類扣除額重點一次看
生活

報稅季如何聰明省荷包？綜所稅3大類扣除額重點一次看

防疫QA》快篩陽性怎麼辦？朋友同事確診我該隔離嗎？
生活

防疫QA》快篩陽性怎麼辦？朋友同事確診我該隔離嗎？

防疫整理包》快篩實名制5月初上路 居隔縮短3+4實施日待定

防疫整理包》快篩實名制5月初上路 居隔縮短3+4實施日待定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市確診通報系統上路 個案自行填寫疫調資料
首頁 / 生活

僑委會標案做獨家新聞 陳雅琳：不是業配也不是置入

2022/4/25 13:42（4/25 14:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
華視新聞台近日快訊誤播台海戰爭資訊，引發各界議論；華視代總經理陳雅琳（圖）25日上午至立法院教育及文化委員會報告並備詢。中央社記者裴禛攝 111年4月25日
華視新聞台近日快訊誤播台海戰爭資訊，引發各界議論；華視代總經理陳雅琳（圖）25日上午至立法院教育及文化委員會報告並備詢。中央社記者裴禛攝 111年4月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北25日電）華視代總經理陳雅琳被質疑以僑委會新台幣1200萬元標案出差做獨家新聞，陳雅琳今天赴立法院備詢時表示，「不是業配也不是置入」，出差費用包含華視額外編列的預算。

國民黨立委林奕華日前指出，陳雅琳到歐美多處採訪，製作新聞並掛上「獨家」，卻被爆出是僑務委員會1200萬元的標案，質疑是以政府標案作置入性行銷、大內宣，卻未標註政府補助來源。僑委會昨天發布聲明澄清，每集節目皆依預算法規定在片尾明確標示「廣告」，時間長達6秒。

文化部長李永得、公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳今天赴立法院教育及文化委員會專案報告並備質詢。林奕華再次提出疑問，質疑公廣集團身為媒體典範，卻拿標案順便做獨家新聞是否得宜。

陳郁秀坦言，公廣集團董事會討論後也認為不妥、需要檢討。陳雅琳表示，僑委會標案一事，她認為不是業配也不是置入，「華視完全沒有得到任何政府財源，如果要闢財源，只是從政府標案裡，找到有公共價值的事務報導」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳雅琳指出，額外製作的「獨家」新聞，只是在出差履行標案之際，希望能帶給電視台更大效益，華視也有額外編列預算，「過程當中遇到紐約槍擊案、俄烏戰爭、法國大選，基於新聞人的使命，不可能不做，還是會做成新聞」。她再次強調，「我還是有執行專案、僑務部分」。

立委們最後要求文化部、公視、華視針對標案執行缺失，在兩週內提出檢討報告。（編輯：張雅淨）1110425

延伸閱讀
華視誤播快訊事件 蔡清祥：若涉刑責檢調會介入華視誤稱總統 蘇貞昌：讓人傻眼公廣集團董事會改選 文化部5月中重啟審查程序傳江春男接公廣董事長 李永得：完全沒這回事華視誤植戰爭快訊最高可罰200萬 NCC要求提營運改善計畫
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載