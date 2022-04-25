公廣集團董事會改選 文化部5月中重啟審查程序

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華視新聞製播接連出包，公廣集團董事長陳郁秀（中）、華視代理總經理陳雅琳（右）已於22日辭職，並在25日赴立法院專案報告。圖左為文化部長李永得。中央社記者裴禛攝 111年4月25日

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（中央社記者葉冠吟、趙靜瑜台北25日電）華視新聞播報近期接連出包，多名立委認為公廣集團董事會改選延宕兩年半是一大問題。文化部長李永得表示，預計5月中會開啟董監事改選審查程序。

文化部長李永得、公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳今天赴立法院教育及文化委員會專案報告並備質詢。

國民黨立委林奕華質詢表示，華視52台像是戲劇台，每天都出包。民進黨立委林宜瑾質詢時表示：「公共電視出這個包是對台灣的羞辱。」林宜瑾也指責「怠惰」、「散漫」就是華視的企業文化。

林宜瑾強調公廣集團董事會改選已延宕943天，相當荒謬，也因此沒有辦法給予公廣集團穩定的工作環境，董事會到底何時能改組。

李永得表示，自2年前接任文化部長以來，為解決公廣集團董事會難產問題，相繼拜訪過3位國民黨總召、1位國民黨主席共同尋求快速解決方法，但成效有限，因此推動公視法修正草案，行政院審查通過，但院會尚未通過。

李永得坦言，院會沒通過原因，是希望在野黨大家共同討論是不是有更好的方法，不要用決戰方法來做。目前文化部也在努力重啟公廣集團董監事改選程序，人選準備中，正在徵詢審查委員出席時間，希望能在5月中旬開啟審查程序。

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根據「公共電視法」第2章第13條，公視基金會設董事會，由董事17人至21人組成，產生方式由立法院推舉11至15名社會公正人士組成審查委員會；董監事候選人則由行政院提名，透過文化部交由審查委員審查，每位候選人均須得到3/4委員票數，才得通過，之後再送請行政院聘任。

由於「3/4」門檻高，加上審查委員按政黨比例推派，公視董監事的產生經常一波三折，其中第5屆延宕達968天，第6屆延宕58天，第7屆延宕至今943天。（編輯：屈享平）1110425