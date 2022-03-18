公視新聞片庫遭誤刪 監委質疑資安漏洞申請調查

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公視遭爆新聞片庫遺失8萬筆資料。監察委員18日指出，此事凸顯未作資料備份及資訊安全防護的漏洞，將深究政府有無監管其經營運作、定期稽查內外控機制。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北18日電）公視日前遭爆新聞片庫遺失8萬筆資料。監察委員范巽綠、賴鼎銘今天指出，此事凸顯未作資料備份及資訊安全防護的漏洞，已申請自動調查，將深究政府有無監管其經營運作、定期稽查內外控機制。

公視日前遭披露遺失新聞片庫資料逾40萬筆，公視後續解釋，新聞片庫資料共計有42萬4000餘筆，這次資料毀損約10萬筆，其餘32萬筆可從公視基金會IBM磁帶櫃及影音網站取回，至今仍有近8萬筆資料遺失。

范巽綠、賴鼎銘今天發布新聞稿指出，據悉，財團法人公共電視文化事業基金會負責經營公共電視及製播客家電視台，每年獲政府編列新台幣9億元預算，在民國102年啟動第1代數位媒資管理系統，以數位檔案保存拍攝帶，因檔案容量遽增，108年著手建置第2代系統，也就是數位片庫。

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監委指出，公視現因委外資訊維護廠商疏失，致數位片庫內近5年來數位新聞資料畫面，遭全數刪除；其中包含四大公投等重大歷史事件珍貴畫面，日後如需使用資料畫面，只能耗費公帑向其他同業採購製播。

監委表示，公視片庫誤刪事件，凸顯未作資料備份及資訊安全防護的漏洞，兩人甚為重視也申請自動調查，將深究政府針對公視有無監管其經營運作，並定期稽查其內外控之機制，以及面對類似事件，是否有主動要求其盡速改善缺失的積極作為。（編輯：蘇志宗）1110318