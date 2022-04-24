華視新聞三度出包 製圖疏失誤植蘇貞昌為「總統」

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（中央社記者葉冠吟台北24日電）華視新聞製播接連出包，繼兩度發生快訊跑馬燈、字幕誤植後，有觀眾發現華視今天午間新聞圖表，將行政院長蘇貞昌寫成「總統」，華視已發布錯誤更正啟示，向觀眾致歉。

華視20日因工作人員操作失當，導致受新北市政府委託錄製的演習防災模擬影片被播出，在早上7時快訊出現「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」等字樣；同天9時緊急製作道歉跑馬時又出包，出現天災錯誤訊息。公廣集團董事長陳郁秀、代理總經理陳雅琳為表負責，已於22日辭職。

沒想到，有觀眾今天又發現華視午間新聞播報出錯，在民調圖表上將行政院長蘇貞昌寫成「總統」。

華視在官網發出「錯誤更正啟示」聲明坦承疏失，指出在報導「總統滿意度」相關新聞時，因製圖同仁疏失，誤將行政院長蘇貞昌職銜誤植為總統，「該新聞錯誤圖卡已立即更正。僅此說明更正，並向觀眾致歉。」

華視另外公布懲處，表示原製播部經理兼任副台長蔡明達加重懲處，免兼副台長外，記大過兩支。（編輯：李亨山）1110424