傳江春男、陳裕鑫掌公廣集團 李永得：不符常識爆料

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華視新聞台快訊誤播台海戰爭等資訊，文化部長李永得（圖）25日至立法院教育及文化委員會，進行專題報告。中央社記者裴禛攝 111年4月25日

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）華視新聞接連發生3起重大疏失，公廣集團董事長陳郁秀已自行請辭負責，外傳中華文化總會副會長江春男、前蘋果日報社長陳裕鑫可能接任，文化部長李永得今天表示，這是不符合常識的爆料。

立法院教育及文化委員會今天邀請文化部長李永得、財團法人公共電視文化事業基金會、中華電視公司、國家通訊傳播委員會（NCC），專案報告華視20日新聞跑馬燈出現中共飛彈射擊新北等錯誤訊息發生原因和責任歸屬，並備質詢。

會前受訪時，李永得表示，華視昨天再出現這種錯誤非常不應該，已請公視較有經驗的專業團隊去協助建立SOP播控流程，他理解華視內部同仁士氣會受影響，但也必須謹守工作嚴謹態度，認真工作。

李永得指出，文化部也會負責任在最快時間改組公廣集團董事會。他坦言，目前董事會是延任團隊，「他們對於所有經營團隊用代理的方式來處理，這個代理也讓整個經營團隊的不穩定性會擴散到整個工作環境，這是很根本的原因」。

至於外傳新任公廣集團董事長為中華文化總會副會長江春男、前蘋果日報社長陳裕鑫，李永得表示，完全沒有這回事，公共電視董事必須經過審查委員通過才具董事資格，具董事資格才可以擔任董事長，「這是完全不符合常識的爆料」。

NCC主委陳耀祥也在會前受訪時被問及是否得為華視失誤負責，陳耀祥表示，華視的問題「不是上下的問題，是內部監控問題」，NCC是監理機關，媒體如果出現問題，必須依法調查，「NCC沒有辦法直接營運媒體，這個責任不是在NCC這裡」。

至於華視接連疏漏，是否還適合留在52台黃金頻段，陳耀祥表示，公廣集團包括華視在內屬於全體國民所有，希望整個新聞頻段區塊裡有公共和商業並存的機會。

關於散播假新聞疑慮，陳耀祥表示，要依照法定程序認定，如果有違法，一定處罰，撤照問題則必須進一步討論，就目前調查，看起來沒有到那麼嚴重的程度。

被問及是否對於華視和中天關台有雙標，陳耀祥說，中天有自己的問題，華視內部的問題，NCC第一時間就調查，若有違反廣播電視法相關規定，NCC會依法懲處，但都需要一定時間。（編輯：唐聲揚）1110425