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首頁 / 政治

監委：華視新聞跑馬多次不實 已申請自動調查

2022/4/25 18:15
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（中央社記者陳俊華台北25日電）監委賴鼎銘等人今天說，華視跑馬連日來發生多次發布不實新聞，造成社會不安，是單純SOP疏失或其他系統性、結構性問題，文化部、NCC有無善盡督導之責，已申請自動調查。

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監察委員賴鼎銘、葉宜津、林郁容透過新聞稿指出，華視跑馬連日來發生多次發布「新北市遭共軍飛彈擊中，台北港艦艇爆炸、設施、船舶毀損」、「板橋站疑似遭特工縱火施放爆裂物」、「新北市泰山發生規模七地震」、「大屯火山爆發，岩漿滾滾而下」、「臺北凌晨下起拳頭大冰雹，市區交通大亂」等不實新聞。

監委指出，華視發這些跑馬造成社會不安，為示負責，華視代總經理及公廣集團董事長更因此請辭。本案事實到底為何，是單純SOP（標準作業程序）疏失，或有其他系統性、結構性問題；文化部及國家通訊傳播委員會等主管機關有無善盡督導之責、應否追究相關疏失責任，都有深入調查必要，為究明責任，已申請自動調查。（編輯：林興盟）1110425

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