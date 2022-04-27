公視基金會董監事選任延宕3年爭議不斷 監委要查

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監委王美玉等人27日指出，公視基金會董監事無法如期完成選任，已延宕近3年，爭議不斷，陷入治理危機，已申請自動調查。（圖取自維基共享資源；作者Solomon203，CC BY-SA 4.0）

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（中央社記者陳俊華台北27日電）監委王美玉等人今天指出，公視基金會董監事無法如期完成選任，已延宕近3年，爭議不斷，陷入治理危機，凸顯公共電視人事改組問題叢生，是制度或是行政怠失所致，已申請自動調查。

監察委員王美玉、紀惠容、葉大華透過新聞稿指出，近年來，由於公視人事紛爭，公視基金會多屆董、監事無法如期完成選任，現第7屆迄今已延宕近3年，仍無法選出足額董、監事，凸顯公共電視人事改組問題叢生，亟需進行檢討。

監委指出，依公共電視法規定，公視基金會設董事會，由行政院提名董、監事候選人，提交審查委員會以3/4以上的多數同意後，送請行政院院長聘任之。第7屆董事審查結果，始終未達法定董事人數，已延宕近3年，至今無法順利組成董事會。

監委表示，監察院102年曾就公視基金會第5屆董、監事選任作業，行政院負有提名公視基金會董、監事候選人權責，但辦理相關提名作業，多所稽延，又未主動稽催主管機關文化部辦理進度，作業延宕，涉有怠失，提案糾正行政院及文化部。

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監委說，從第5屆到第7屆，公視基金會選任仍紛爭不斷，顯見問題依舊難解，公廣集團員工士氣低落，出錯連連，陷入治理危機。

監委指出，公共電視屬於全體國民，應向全民負責。究竟公視基金會董、監事審查程序是否合理，行政院、文化部對於公視基金會董事會組成及提名作業，有無善盡職責，公視、華視相關人事組織及管考有無制度上應檢討之處，如何改進現行人事體制，促使公視、華視未來健全發展，都有深入瞭解必要，已申請自動調查。（編輯：趙蔚蘭）1110427