華視新聞接連出錯 NCC：8月評鑑皆會檢視

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（中央社記者蘇思云台北27日電）華視新聞近期出錯連連，NCC表示，華視今年8月會有評鑑，依程序外部審查後再到委員會審議，近期相關情形也都會檢視並列入考量，也尊重監察委員發起調查職權。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體關注華視先前接連出錯，NCC進行行政檢查情形以及裁罰狀況。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，20日下午NCC有去華視做行政檢查，並請華視人員到會說明，後續依照流程，排入NCC「廣播電視節目廣告諮詢會議」討論，再送到委員會審議做出裁處決議，在監理上會請華視提營運計畫變更，大方向上是加強內控；至於其他機關是否會認定違反其他法規，NCC都會尊重。

媒體詢問僑委會標案是否會進一步了解實際狀況，透過標案製作獨家內容是否合適。翁柏宗表示，依照法規新聞與兒少節目不能置入，相關案件會請利害關係人陳述意見，也會了解華視跟僑委會之間的契約，全部都會移到廣播電視節目內容諮詢委員會議去做審議，目前還在程序進行中。華視設置的外部公評人也有對此給出建議。

華視去年上架52頻道時有承諾，3年內人力會從160人擴編至400人。翁柏宗表示，華視9年執照是在2025年6月到期，今年8月會有定期評鑑，會檢視承諾，華視目前有5個頻道，包括華視主頻、華視教育體育文化台、華視新聞資訊台、國會頻道1台與國會頻道2台，執照評鑑會經外部審查，再到委員會審議。

媒體詢問NCC對中天新聞台不予換照，對比華視情形，質疑是否有雙重標準。翁柏宗表示，中天新聞台2014年換照時，也有部分缺失、提出外部公評人承諾，華視近期相關情形，在8月評鑑時都會列入考量，強調絕對沒有雙標。

此外，台視先前也積極想移頻52頻道，NCC今天證實，除了系統業者名城之外，其餘4月中曾撤件的9系統業者在上週再度送件台視，申請移頻52台。（編輯：黃國倫）1110427