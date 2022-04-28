華視新聞出錯／華視新聞接連出錯 國民黨團要求陳耀祥下台

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立法院交通委員會28日邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥（前，坐者）進行專題報告並備質詢，國民黨立委鄭麗文（左）、賴士葆（左2）等人在會前就華視新聞出錯一事包圍杯葛陳耀祥，要求他下台負責。中央社記者鄭清元攝 111年4月28日

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（中央社記者王承中台北28日電）華視新聞近期接連出錯，引發爭議。立法院交通委員會今天邀請NCC主委陳耀祥列席進行專案報告，國民黨立委群起抗議，要求陳耀祥下台，華視撤照。對於華視新聞出錯，陳耀祥表示，會依法處理。

華視新聞近期出錯連連，包括兩度發生嚴重跑馬誤失，出現「中共飛彈射擊新北」、「巴士海峽發現石油」等錯誤資訊，以及將行政院長蘇貞昌誤稱為總統。

立法院交通委員會今天邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥，就「新聞台出現假訊息裁罰處理標準及如何要求新聞台落實執行預算法第62條之1條文（1450條款）」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委在黨團總召曾銘宗率領下，會前便集結在交通委員會，待陳耀祥進入會議室入座後，群起上前包圍陳耀祥抗議，要求陳耀祥下台，華視撤照；陳耀祥表示，會依法處理。在場的民進黨立委要求輪值召委、國民黨立委洪孟楷宣布開會。國民黨抗議約莫10多分鐘後，洪孟楷宣布開會，並請立委回座，現場才平靜下來。

陳耀祥隨後上台報告，他表示，廣電新聞媒體的專業、獨立、自主，為NCC監理的重點要求，若有任何影響廣電新聞媒體專業自主的情事，NCC均將本於權責調查，秉公依法處理，以維護國內新聞媒體環境，保障閱聽大眾視聽權益。

陳耀祥指出，對於廣電媒體新聞報導的內容，重點在於是否落實事實查證工作，以避免因為查證或查證不確實，導致新聞製播發生片段取材、煽情、誇大、偏頗等失衡情事，並損害公共利益。

他表示，針對涉有違法的案件，將請該媒體建置的自律倫理委員會調查後，做成調查報告送NCC審議，NCC也將提送由專家學者、公民團體及實務工作者所共同組成的廣播電視節目廣告諮詢會議討論，提供專業意見及處理建議後，由NCC委員會議做最終決議。

陳耀祥指出，電視內容對社會影響至為廣大，NCC將持續督促電視新聞媒體，除應落實事實查證規定，也應強化及落實內控機制，提供正確資訊，並促其加強營運體質，以維護閱聽眾的權益。（編輯：謝佳珍）1110428