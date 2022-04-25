公廣集團董監事難產 柯建銘盼朝野協商盡快解決

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（中央社記者王揚宇台北25日電）華視新聞播報近期接連出狀況，多名立委認為公廣集團董事會改選延宕2年半是一大問題。民進黨團總召柯建銘今天受訪說，修法緩不濟急，盼朝野協商盡快解決，5月順利選出董、監事，朝野共同面對。

對於華視接連出狀況，文化部長李永得近日受訪指出，華視問題凸顯人員心態待改進，但最根本問題還是董監事改選遲遲無法完成，導致經營團隊不穩定。

此外，李永得今天赴立法院教育及文化委員會專案報告並備質詢時提到，目前文化部正努力重啟公廣集團董監事改選程序，人選準備中，正在徵詢審查委員出席時間，希望能在5月中旬開啟審查程序。

對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘晚間接受媒體訪問時說，公廣集團的問題在於長期沒有董事、監事，面對近期兵荒馬亂的關鍵時刻，追根究柢是要讓公視的董事趕快產生。

柯建銘也說，兵荒馬亂之際，所有問題朝野應坐下來談，修法緩不濟急，希望朝野共同解決公廣集團的問題，這是大家的責任；他希望下個月改選能順利完成，時間當然是越快越好，朝野理性面對。

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根據「公共電視法」第2章第13條，公視基金會設董事會，由董事17人至21人組成，產生方式由立法院推舉11至15名社會公正人士組成審查委員會；董監事候選人由行政院提名，透過文化部交由審查委員審查，每位候選人均須得到3/4委員票數，才得通過，之後再送請行政院聘任。

由於「3/4」門檻高，加上審查委員按政黨比例推派，公視董監事的產生經常一波三折，其中第5屆延宕達968天，第6屆延宕58天，第7屆延宕至今943天。（編輯：林克倫）1110425