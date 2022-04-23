傳江春男接公廣董事長 李永得：完全沒這回事

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（中央社記者邱祖胤台北23日電）公廣集團董事長陳郁秀因華視近日連續出錯而請辭，外傳中華文化總會副會長江春男將接任公廣集團董事長一職，文化部長李永得今天面對媒體詢問時否認，強調「完全沒這回事」。

李永得今天出席世界閱讀日「2022年走讀台灣」活動接受媒體聯訪時表示，這次事件對華視公信力的傷害相當嚴重，他個人認為應從公廣集團董監事改組著手，希望公廣集團董監事改組之後，能夠組織一個專業經營團隊、穩定的工作環境，徹底了解內部所有問題，包括工作同仁的士氣、工作流程，內部設備，全面檢視，進行徹底根本改善，「我相信大家同心努力，有心的話，一定可以重振往日華視的信譽。」

關於陳郁秀請辭一事，李永得指出，下台代表負責任，這是作為一個管理者，面對這樣的問題，即使是相關同仁的疏失，但是做為一個經營管理者，當然要負起她的責任。

外界傳出要讓江春男接任董事長？李永得回答：「這個完全沒有這回事」，媒體追問是否有人選？李永得表示，公共電視董監事改組不是文化部或行政院所能決定，而是由審查委員決定，所有人選都必須經過審查委員審查通過，才能正式成為法定上的董事，現在所有人選，包括文化部所建議的人選，那是推薦候選人，所以關鍵是在審查委員。

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根據「公共電視法」第2章第13條，公視基金會設董事會，由董事17人至21人組成，產生方式由立法院推舉11至15名社會公正人士組成審查委員會；董監事候選人則由行政院提名，透過文化部交由審查委員審查，每位候選人均須得到4分之3委員票數，才得通過，之後再送請行政院聘任。

由於「4分之3」門檻高，加上審查委員按政黨比例推派，公視董監事的產生經常一波三折，其中第5屆延宕達968天，第6屆延宕58天，第7屆延宕至今941天。（編輯：陳政偉）1110423