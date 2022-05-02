陳吉仲：華視取得農委會標案 皆合法辦理

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）農委會委託標案給新聞發生失誤的華視，引發媒體關注。農委會主委陳吉仲今天表示，台灣假消息全球之冠，並集中在農業部門，今年給華視的相關標案合法辦理，有益政策推動，可保農民、消費者權益。

媒體近日報導華視新聞發生失誤，國民黨立委李貴敏發現，農委會也委託華視進行網路操作，僅社群媒體維運經營費用，去年超過新台幣400萬元，今年可能近600萬元。

立法院經濟委員會今天審查農委會及所屬主管預算凍結案39案，安排陳吉仲率幕僚出席並備質詢。會前陳吉仲接受媒體聯訪時，針對上述議題做出以上表示。

陳吉仲指出，按照國外研究，全世界假消息最多在台灣，假消息最多的部門並在農業部門，農委會之前遭受許多假消息攻擊，嚴重影響農民權益，甚至影響到市場價格，並針對政策做扭曲、錯誤的解讀。

陳吉仲並說，農委會所有的招標案都是合法進行的，今年給華視的相關標案也都是公開招標、依法辦理，重點是為了把農業政策說明清楚，絕對不要讓農民因為假消息散布損害權益，所以必須讓農民清楚掌握農業政策的正確資訊，以利政策有效推動，藉此照顧好農民、確保消費者權益。（編輯：陳仁華）1110502